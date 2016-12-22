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В Грузии планируется паспортизация свиней
22.12.2016 13:43
В Грузии планируется провести процесс идентификации (паспортизации) свиней на основании распоряжения правительства №548.
Согласно данному распоряжению, планируется провести идентификацию, регистрацию, регистрацию свинарников и ведение электронной базы данных.
Если владелец свиньи, согласно распоряжению, не сможет доказать, что свинья принадлежит ему, Служба безопасности продовольствия сможет забить ее.
Данное распоряжение уже стало в Грузии причиной появления разных анекдотов и насмешек. Особенно удивлены "находчивостью власти" крестьяне.
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