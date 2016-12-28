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Медиа-холдинг «Имеди» планирует приобретение и других грузинских телеканалов


28.12.2016   20:32
Председатель наблюдательского совета телекомпании «Имеди» Ираклий Рухадзе не исключает дальнейшего расширения медиа-холдинга, передает корр. ФРОНТ НЬЮС.

Напомним, что в Грузии создается крупный медиа-холдинг, в который войдут телекомпании «Имеди», «Маэстро» и GDS. Соответствующее заявление 27 декабря распространила владелец медиа-холдинга «Имеди», супруга покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили Инна Гудавадзе.

По словам Рухадзе, Грузии нужны крупные медиа-объединения, чтобы предоставлять зрителю более профессиональный телевизионный контент.

«Грузии необходимы крупные медиа-холдинги, для того, чтобы произошла концентрация ресурсов. Мы должны предоставлять зрителю более профессионально подготовленные новости, развлекательные телепередачи и многое другое. Телекомпания GDS присоединится к нам как развлекательный канал. У нас есть и другие планы, в частности, мы намерены приобрести другие телеканалы, а формирование нескольких из них будем начинать с нуля. Мы намерены расширяться и в дальнейшем», -сказал Рухадзе, подчеркнув, что владельцы медиа -объединения не планируют прекращать информационные выпуски телеканала «Маэстро».






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