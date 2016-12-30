Каха Каладзе в форме Санта Клауса вышел на улицу поздравить детей с Новым годом (+видео)

30.12.2016 20:15 Министр энергетики Грузии Каха Каладзе вместе с сотрудниками своего ведомства придумал оригинальный способ украсить детям Новый год. Он вышел на улицу в одеянии Санты Клауса и раздал детям подарки.



"Мы порадовали маленьких детей. Я тоже, когда был маленьким, верил в сказки и чудеса. Потом, когда немного подрос, я думал, что чудеса бывают только в сказках. А когда потом я еще подрос, решил создать свои сказки.



В целом, эта жизнь одна большая сказка и каждый из нас герой этих сказок. Я хочу поздравить всю Грузию, население нашей страны, и в первую очередь пожелать им здоровья", - заявил Каладзе.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

