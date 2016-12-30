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Каха Каладзе в форме Санта Клауса вышел на улицу поздравить детей с Новым годом (+видео)
30.12.2016 20:15
Министр энергетики Грузии Каха Каладзе вместе с сотрудниками своего ведомства придумал оригинальный способ украсить детям Новый год. Он вышел на улицу в одеянии Санты Клауса и раздал детям подарки.
"Мы порадовали маленьких детей. Я тоже, когда был маленьким, верил в сказки и чудеса. Потом, когда немного подрос, я думал, что чудеса бывают только в сказках. А когда потом я еще подрос, решил создать свои сказки.
В целом, эта жизнь одна большая сказка и каждый из нас герой этих сказок. Я хочу поздравить всю Грузию, население нашей страны, и в первую очередь пожелать им здоровья", - заявил Каладзе.
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