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Президент Грузии оценивает как акт вандализма снос оккупантами церкви в Абхазии
10.01.2017 16:14
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выражает возмущение в связи с разрушением церкви 19-го века и польского кладбища оккупационными силами России в Абхазии и называет это умышленно осуществленным актом вандализма.
«Выражаем крайнее возмущение в связи с разрушением памятника исторического наследия оккупационными силами Российской Федерации в Абхазии, в селе Цебельда.
С целью устройства военного полигона ВС РФ разрушили церковь 19-го века и историческое польское кладбище.
Это умышленно осуществленный акт вандализма, что грубо нарушает нормы международного права, в том числе условия Гаагской конвенции 1954 года.
Обращаемся к международному содружеству, ЮНЕСКО и другим международным организациям, дать должную оценку незаконным действиям, осуществленным оккупационными силами РФ на территории Грузии и соответствующим образом отреагировать на них», - отмечается в заявлении президента Грузии.
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