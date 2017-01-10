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Президент Грузии оценивает как акт вандализма снос оккупантами церкви в Абхазии


10.01.2017   16:14
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выражает возмущение в связи с разрушением церкви 19-го века и польского кладбища оккупационными силами России в Абхазии и называет это умышленно осуществленным актом вандализма.

«Выражаем крайнее возмущение в связи с разрушением памятника исторического наследия оккупационными силами Российской Федерации в Абхазии, в селе Цебельда.

С целью устройства военного полигона ВС РФ разрушили церковь 19-го века и историческое польское кладбище.

Это умышленно осуществленный акт вандализма, что грубо нарушает нормы международного права, в том числе условия Гаагской конвенции 1954 года.

Обращаемся к международному содружеству, ЮНЕСКО и другим международным организациям, дать должную оценку незаконным действиям, осуществленным оккупационными силами РФ на территории Грузии и соответствующим образом отреагировать на них», - отмечается в заявлении президента Грузии.






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