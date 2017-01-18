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Грузинская сторона требует от Цхинвали незамедлительного освобождения Георгия Гиунашвили


18.01.2017   21:02
В селе Эргнети Горийского района (недалеко от Цхинвали) прошла по счету 73-я встреча в рамках Механизма превенции инцидентов и реагирования на них (IPRM).

Как сообщают в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии, на встрече особое внимание было уделено вопросу незаконно находящегося в т.н. цхинвальской тюрьме гражданина Грузии Георгия Гиунашвили и незаконно возведенным колючим заграждениям.

«Представители центральной власти вместе с участниками встречи обсудили произошедшие за последний период инциденты, которые потенциально создают угрозу существующим на месте миру и стабильности. На встрече особое внимание было уделено вопросу незаконно находящегося в т.н. цхинвальской тюрьме гражданина Грузии Георгия Гиунашвили. По мнению представителей центральной власти, его необходимо в кратчайшие сроки безоговорочно освободить и дать возможность его членам семьи увидится с ним. На встрече также шла речь о тех проблемах, которые опять-таки создают местному населению, проживающему на прилегающей к оккупационной линии территории, незаконно возведенные колючие заграждения, ограды и другие искусственные барьеры», - отмечается в заявлении СГБ.

На встречах в рамках Механизма превенции инцидентов и реагирования на них грузинскую сторону представляют Служба государственной безопасности и аппарат госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства. Следующая встреча в Эргнети пройдет 3 февраля.






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