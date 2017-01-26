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Россия возбудила дела на грузинских участников войны 2008 года
26.01.2017 19:19
Российская Федерация хочет заполучить грузинских военных, участников российско-грузинской войны 2008 года.
Агентству "Экспрессньюс" эксклюзивно стало известно, что следственный комитет Российской Федерации возбудил дело против нескольких грузинских военнослужащих.
По уточненным сведениям, ведется следствие против Заура Берианидзе, который в настоящее время является полковником запаса Министерства обороны. В ходе российской агрессии 2008 года Берианидзе был начальником разведки второй пехотной бригады.
Следственный комитет Российской Федерации начал следствие против Берианидзе по обвинению в нападении и убийстве российских миротворцев в Цхинвали в августе 2008 года.
Следственный комитет также расследует дело еще одного военного, участника российско-грузинской войны 2008 года, Ираклия Курасбедиани. Он обвиняется в нападении на российских миротворцев. Ираклий Курасбедиани был начальником департамента военной разведки Минобороны Грузии.
В то же время Курасбедиани обвиняют также и в убийстве российских военных на Зарской дороге. "Экспрессньюсу" сообщили источник, что следственный комитет России проводит интенсивное расследование по обоим бойцам, и ищет пути для их экстрадиции в Москву.
Курасбедиани и Берианидзе не находятся в Грузии. Грузинские бойцы в настоящее время воюют в вооруженных силах Украины против Российской Федерации.
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