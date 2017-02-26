Абашидзе: Россия рано или поздно отзовет признание Абхазии и т.н. Южной Осетии

26.02.2017 13:12 Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе считает, что Россия рано или поздно отзовет свое признание двух регионов Грузии – Абхазии и т.н. т.н. Южной Осетии как независимых государств. Такое мнение Зураб Абашидзе высказал в эксклюзивном интервью тбилисской телекомпании Starvision в рамках русскоязычного проекта «Пограничная ZONA».



Отвечая на вопрос о перспективе восстановления дипломатических отношений между Грузией и Россией, которые Тбилиси разорвал в ответ на признание Москвой Абхазии и т.н. Южной Осетией в 2008 году, Абашидзе отметил, что этот вопрос не стоит в повестке дня.



«Мы сейчас не можем восстановить дипломатические отношения и на повестке дня это никак не стоит пока нет никакого прогресса в решении проблем, связанных с нашими конфликтными регионами», — сказал Абашидзе.



Дипломат подчеркнул, что «восстановив дипломатические отношения Грузия признала бы ситуацию, которую российская сторона называет «новой реальностью».



«Я понимаю интересы российской стороны. Безусловно, они заинтересованны в том, чтобы Грузия смирилась с этой ситуацией, что Абхазия и т.н. Южная Осетия — независимые государства. А мы им говорим, что мы с этим никогда не смиримся. Вот я и сейчас хочу повторить, что мы с этим никогда не смиримся! И они должны знать, потому что смириться с этим невозможно», — сказал Абашидзе.



Дипломат указал на то, что признанные Россией государственные образования на 95% зависят от госбюджета России, там стоят российские войска, которые постоянно проводят учения, в том числе вблизи грузинской столицы и, тем самым, Россия не выполняет обязательства, взятые в 2008 году — идет милитаризация этих регионов, там похищают людей и нарушаются права грузинского населения.



Абашидзе подчеркнул, что предпосылки для восстановления дипломатических отношений могут возникнуть только в том случае, если существующая ситуация будет меняться в лучшую сторону, появится динамика, будет значительный прогресс на пути урегулирования этих конфликтов, и это будет отражено на ведущихся в Женеве переговорах между сторонами.



При этом Абашидзе утвердительно ответил на вопрос «Считает ли грузинская сторона возможным отзыв со стороны РФ признания независимости Абхазии и т.н. Южной Осетии?».



«Я считаю, что это возможно и это так и будет в конце-концов. Я не знаю, будет ли это в этом году или через пять лет, но я уверен, что это рано или поздно произойдет. Потому что это настолько неестественная ситуация для всего мира, что международное сообщество не собирается с этим смириться. В какой-то степени эти регионы тоже оказались жертвой конъюнктуры , которая возникла в 2008 году. Это обязательно изменится. Я думаю, что в России многие сейчас осознают, что решение, принятое тогда по признанию Абхазии и т.н. Южной Осетии независимыми государствами было большой ошибкой. Я это вижу, я это чувствую и я это слышу», — заявил Абашидзе.



Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России- ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.



В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.



Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.



"Новости-Грузия"











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