Абашидзе: Переговоры о восстановлении железной дороги Абхазии не ведутся

28.02.2017 11:49 Вопрос восстановления ЖД Абхазии напрямую связан с проблемой территориальной целостности Грузии. Наверное, только в данном контексте можно рассматривать этот вопрос. Но нигде никакие переговоры на данную тему не проводятся - заявил "iPress" специальный представитель премьер-министра по вопросам росийско-грузинских отношений Зураб Абашидзе.



По словам спецпредставителя премьер-министра, во время пребывания ЕНД во власти российскому бизнесу были проданы важные для страны объекты.



"Касательно нашей оппозиции, исходя из своей природы, они везде видят ложь, двуличие, сделки, и тайны. Четыре года как они это говорят, с полной ответственностью заявляю, никакие переговоры о восстановлении железной дороги Абхазии не проводятся.



Трудно слушать обвинения представителей той власти, при которой произошла одна из крупнейших катастроф в новейшей истории Грузии, фактически развалилась территориальная целостность, мы потеряли почти 20% нашей территории, погибло мирное население, наши военнослужащие.



В бытность "националов" во власти российским компаниям продали значительную часть энергетических объектов Грузии, предприятия по добыче и переработке ископаемых. Вообще собирались передать газопровод России, но наши западные партнеры не дали им возможность сделать это. Международные организации были вынуждены уйти из Абхазии и т.н. Южной Осетии, чем наши отношения с абхазами и осетинами чрезвычайно осложнились.



После войны 2008 года в страну вновь вернулись российские военные базы, которые покинули территорию Грузии ценой огромных усилий.



Явные уступки и губительная политика с Россией повлекла тяжелейшие результаты для страны. Все это происходило, размахивая маленькими кулачками, будто бы на фоне прозападной риторики.



Это неполный перечень шагов в пользу России, сделанных во время предыдущей власти, что хорошо помнит грузинский народ. Я советую оппонентам, не возвращаться к проигрышной для них дискуссии. Это те люди, которые погубили Грузию, и развалили страну в 2008 году.



- Не была ли выдвинута со стороны Армении тема восстановления железной дороги Абхазии?



Правительство Грузии нигде этот вопрос не рассматривает.



-"Национальное движение" считает, что ваша политика для возвращения Абхазии является губительной для страны…



А что мы уступили? Мы передали России территории? Передали энергетику русским?!

Передали "Тбилисскую воду" русским? Воду, которую вы пьете, они передали российской компании водоснабжения, свет, который подается вам, тоже российской компании. Кварцит, руды, все недра, что есть у нас, продали российским компаниям, завод ферросплавов продали России. Российские базы вернулись назад, что вам еще сказать. У них есть право, кому-нибудь что-нибудь говорить в связи с Абхазией?!

















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