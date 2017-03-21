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Президент Конгресса Совета Европы осудила «выборы» в Абхазии и «референдум» в Цхинвальском регионе


21.03.2017   23:11
Президент Конгресса Совета Европы осудила т.н. парламентские выборы в Абхазии и т.н. референдум в Цхинвальском регионе. Он подчеркнул подчеркнул поддержку территориальной целостности Грузии.

"На днях де-факто власть в грузинском регионе Абхазия провела "выборы", в то же время самопровозглашенный президент т.н. Южной Осетии заявил, что в апреле проведет референдум о переименовании региона. Эти инициативы являются незаконными, препятствуют распространению легитимного суверенитета Грузии на эти два региона и способствуют дальнейшей изоляции регионов от международного содружества", - отмечает президент Конгресса Совета Европы Гудрун Мослер-Тернстрем (Gudrun Mosler-Törnström) в своем заявлении.

"Конгресс Совета Европы всегда твердо поддерживал территориальную целостность стран-членов и мы верим, что это единство является первейшей гарантией развития регионального изменения в наших странах", отмечается в заявлении.






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