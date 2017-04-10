Цихелашвили: Процесс и его результаты в Цхинвальском регионе абсолютно нелегитимны

10.04.2017 14:18 Процесс, который имел место в Цхинвальском регионе, а также его результаты абсолютны нелегитимны и ясно, что международное содружество их не признает, - так откликнулась госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданской интеграции Кетеван Цихелашвили на проведенные в «т.н. Южной Осетии» т.н. президентские выборы и «референдум».



Как отметила Кетеван Цихелашвили, у этого нет ничего общего с волеизъявлением народа и его не может быть в тех условиях, когда большинство населения региона изгнаны и очень большая часть покинула регион.





«Цхинвальский регион превратился в окруженное колючими заграждениями закрытое пространство. Исходя из этого, для меня, нашего государства, международного содружества у этих результатов не имеют никакой правовой силы, разумеется, для меня важно, чтобы был мир и соблюдены безопасность населения», - заявила Кетеван Цихелашвили.



Министр выразила надежду, что абхазы и осетины осознают то, что все процессы, которые имеют место на протяжении лет, направлены именно на де-факто аннексию. Цихелашвили надеется, что найдутся пути к рациональному сотрудничеству и примирению ради того, «чтобы у наших детей была наилучшая перспектива в будущем».















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