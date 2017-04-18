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Россия продолжает провокационные шаги - глава МИД Грузии


18.04.2017   11:47
МИД Грузии призывает Россию прекратить практику провокационных действий и уважать территориальную целостность суверенного государства.

Об этом говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.

"Прибытие министра иностранных дел России в Абхазский регион с нарушением государственной границы Грузии и незаконное открытие в Сухуми нового здания дипломатического представительства России грубо нарушает принцип уважения суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках его международного признанных границ и другие фундаментальные нормы международного права", -говорится в документе.

Подобные действия являются продолжением провокационной политики Москвы против Грузии и ставят целью узаконивание насильственного изменения границ суверенного государства. Подобными незаконными действиями РФ безрезультатно пытается легитимировать оккупационные режимы", - отмечают в МИД Грузии.

Грузинское внешнеполитическое ведомство призывает Россию "выполнять взятые на себя международные обязательства, в том числе и соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года".

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит 18-19 апреля оккупированную Абхазию с рабочим визитом, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По словам Захаровой, в ходе переговоров планируется обменяться мнения по ключевым вопросам повестки дня двусторонних отношений, а также по тематике укрепления международных позиций Абхазии и координации российско-абхазского внешнеполитического взаимодействия.






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