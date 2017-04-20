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МИД Грузии: Решения о транзите по территории страны принимает правительство


20.04.2017   21:25
«Любые транзитные перевозки по территории Грузии должны производиться в соответствии с законодательством Грузии», — заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в эфире «Радио Свобода», комментируя заявления министра иностранных дел РФ и президента Абхазии о возможности возобновления транзитных перевозок между Россией и Арменией по территории Абхазии.

Министр подчеркнул, что все решения в связи с подобными перевозками, в том числе по «оккупированным территориям» Грузии, должно принимать правительство Грузии.

Михаил Джанелидзе напомнил и о том соглашении, которое Грузия и Россия заключили в 2011 году в процессе переговоров о принятии России в ВТО. Это соглашение предусматривало мониторинг торговли между двумя странами.

«Исходя из того, что Грузия не может контролировать границы на «оккупированных территориях», соглашение предусматривает установление на этих территориях мониторинга третьей стороны, которая будет следить за торговлей между Грузией и Россией, объяснил министр и подчеркнул, что иных обязательств для сторон это соглашение не предусматривает.

Следует отметить, что достигнутое в 2011 году соглашение пока так и не вступило в силу, и контракт с компанией (речь шла о швейцарской компании), которая будет производить мониторинг грузооборота между Грузией и Россией в Абхазии, еще не заключен.






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