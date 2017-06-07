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Министры обороны Грузии и Украины побывали на линии российской оккупации


07.06.2017   11:33
Вчера, 6 июня, министр обороны Степан Полторак в ходе рабочего визита в Грузию вместе с начальником Генштаба страны Владимиром Чачибая побывал на линии разграничения с временно оккупированными территориями в Цхинвальском регионе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сегодня я увидел, как ведут себя с той стороны, со стороны оккупированных территорий: оккупанты прячутся и ведут себя как крысы, затаились. Они пришли на чужую землю, и никогда не будут там полноправными хозяевами, они будут всегда оглядываться и никогда не почувствуют себя, как дома", - рассказал о впечатлениях генерал армии.

В рамках визита Полторак посетил военный реабилитационный центр в Церовани, где грузинские медики лечат прибывающих на реабилитацию бойцов АТО, вручив награды 15 военнослужащим.







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