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Россия продолжает ползучую оккупацию в Грузии - линия сдвинута еще на 500 метров
04.07.2017 12:44
Оккупанты установили еще один зеленый баннер с обозначением т.н. границы на окраине сел – Бершуети и Собиси, там, где земельные участки местных жителей,.
По заявлению представителя главы управы Горийского муниципалитета Давида Церцвадзе, упомянутый баннер передвинут от старого обозначения т.н. границы дальше еще где-то на 500 метров.
Из-за установления баннера, жителям села Бершуети – Чилиндришвили и Ходели ограничился доступ к нескольким гектарам пахотно-посевной площади.
За последние два дня на этой территории инцидент произошел дважды. Однажды, когда семья Ходели сеяла зерно, т.н. пограничники задержали двух членов семьи и запретили им работать на отмеченном месте. В 2016 году же, тут же были установлены деревянные столбы и семье Чилиндришвили не была дана возможность собрать урожай ячменя.
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