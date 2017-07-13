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Армении не следует надеяться на открытие коридора через Абхазию - Абашидзе


13.07.2017   14:40
Тему открытия путей в транзитном направлении мы не рассматриваем, - так откликнулся специальный представитель премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе на заявление министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваана Мартиросяна о том, что «в ближайшее время Армения надеется на запуск торгового коридора между Россией и Грузией через оккупированные регионы - Абхазию и Цхинвальский регион.

Как заявил Абашидзе, переговоры между Россией и Грузией ведутся на тему имплементации соглашения от 2011 года о мониторинге грузооборота и нет никаких разговоров о дополнительных предусловиях, которые позволили бы Армении надеяться на открытие торгового коридора через Абхазию.

«Сейчас мы говорим с Россией о том, чтобы в силу вступило соглашение 2011 года. Для этого необходимо заключить контракты со швейцарской компанией (SGS), как с нашей, так и с российской стороны. В этих переговорах активно участвуют наши швейцарские коллеги. Нужно завершить подготовительный этап работы над контрактами и заключить их. После этого будет создана грузино-российско-швейцарская рабочая группа, которая будет вести мониторинг за имплементацией соглашения», - заявил Абашидзе.






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