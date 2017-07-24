Оккупанты решили прихватить часть трубопровода Баку-Супса

24.07.2017 14:00 «Российские оккупанты на этот раз отметили пашней т.н. границу около села Карапила Каспского района. Примечательно, что часть нефтепровода Баку-Супса осталась по ту сторону пашни, что подтверждают и в Службе государственной безопасности. Российские оккупанты отметили т.н. границу к югу от села Орчосани, около села Карапила и вдоль реки Тортла. По оценке СГБ, это действие является продолжением незаконного процесса т.н. бордеризации, которая ограничивает фундаментальные права человека и целенаправленно вредит окружающей среде. В МИД Грузии это действие оккупантов называют «провокацией» и говорят, что остановить это они попытаются вместе с международными партнерами», - пишет газета «Резонанси».



«Мы очень строго оцениваем этот факт, как и все предыдущие. Мы вместе с партнерами работаем над тем, чтобы остановить этот процесс. В первую очередь, это провокация и очень важно остановить это действие вместе с международным сообществом. Это та политика, которую мы будем активно проводить», - заявил глава МИД Михаил Джанелидзе. Председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили говорит, что риски, связанные с нефтепроводом Баку-Тбилиси-Супса, были учтены и при планировке проекта, поэтому есть альтернативные варианты. По словам одного из лидеров правящей партии, власти пытаются максимально сократить риски и активно сотрудничают для этого с международными партнерами», - отмечает издание.



«Эти административные границу, к сожалению, определены прежними властями, по личному приказу Саакашвили. К сожалению, такова реальность. Оккупанты идут вдоль этой административной границы и проводят т.н. бордеризацию. В эти же границы попадает нефтепровод, но есть и альтернативные средства, которые были придуманы изначально. Это не большая угроза. Вообще, самая большая угроза в том, что наши территории оккупированы и на них размещены военные базы. Обо всем открыто я говорить не могу, но угрозы и риски заранее проанализированы, в том числе и с международными партнерами, и в этом направлении есть и контрмеры», - заявил Ираклий Сесиашвили. Бригадный генерал, военно-политический аналитик Амиран Салуквадзе говорит, что российские оккупанты пытается восстановить т.н. границу, которая была во время СССР», - продолжает издание.



«Село Карапила находится около этой границы. Разумеется, это незаконный процесс и составная часть оккупации, но объясните мне, почему мы называем его ползучей оккупацией? Это выгодно для внутриполитического рынка или способствует привлечению инвестиций? Может быть, этим неправильным термином мы пугаем Россию или вызываем беспокойство у международных организаций? Губернатором в Гори был Борисов, половину неиспользованной техники воздушной обороны он забрал со складов, автоматы увозили на грузовых машинах, а мы собирались обороняться вилками. Единственный флот в мире потопили ручными гранатами, а мы не оказали сопротивление. Мы ведь знали, что идем к войне? Мы ведь знали, что после войны они начнут проводить административную границу? Мы ведь знали, что после первого баннера будет второй? Я предлагал самим провести границу и ограничить оккупационную зону», - говорит аналитик, по оценке которого, пока темы внешнего курса и оккупации не выйдут из повестки дня внутриполитических противостояний, успеха мы не добьемся», - заключает издание.















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