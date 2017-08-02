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Намерения Путина посетить Абхазию в Тбилиси оценивают как продолжение оккупации
02.08.2017 11:06
По оценке государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, поездка президента России Владимира Путина в оккупированную Абхазию является продолжающейся оккупацией и попыткой фактической аннексии.
«Имеют место провокационные действия. Этот визит, наверное, следует рассматривать в этом ранге. Это вписывается в общую картину - это продолжающаяся провокация. Это попытка фактической аннексии со стороны России, поэтому наша задача - нивелировать любую провокацию. Наша задача - сохранить мир, который жизненно важен для страны», - заявила Цихелашвили.
По информации российских СМИ, президент РФ Владимир Путин 8 августа планирует посетить оккупированную Абхазию. Путин встретится с де-факто лидером Абхазии Раулем Хаджимба. В последний раз Владимир Путин посещал Абхазию в 2013 году.
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