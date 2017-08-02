Российско-грузинcкая война 2008 года: 1 августа

02.08.2017 14:36



Обзор начинается с 1 августа 2008 года, с заключительного этапа предвоенной эскалации, и завершится оккупацией Ахалгорского района российскими войсками 16 августа того же года.



Контекст



Августовская война 2008 года стала кульминацией многолетних противоречий между Россией и Грузией, которые обострились после международного признания независимости Косово, объявленной 17 февраля 2008 года. Россия обещала, что ответила бы надлежащим образом на международное признание Косово и начала предпринимать различные дипломатические шаги для подготовки признания независимости Абхазии и т.н. т.н. Южной Осетии.



- 6 марта Россия вышла из Соглашения СНГ от 1996 года, которое запрещало странам членам СНГ налаживать политические, военные и экономические отношения с Абхазией.

- 21 марта Госдума России приняла резолюцию, которая призывала правительство РФ рассмотреть возможность признания независимости двух регионов Грузии.

- 16 апреля президент России Владимир Путин издал указ об установлении прямых отношений официальными органами России с Сухуми и Цхинвали.



Вслед за этими решениями последовало усиление российской военной мощи в Абхазии и Цхинвальском регионе, что продолжалось в течение нескольких месяцев, оставшихся до войны. В Абхазии, на Гудаутской военной базе было увеличено количество расквартированных военнослужащих и техники. Началось активное строительство военной базы в Цхинвальском регионе, в Джавском районе, который располагался за пределами ответственности миротворческого контингента.



Участились инциденты, связанные с безопасностью:



20 апреля российский истребитель Миг-29 сбил беспилотный летательный аппарат грузинской стороны, выпущенный для мониторинга происходящих в абхазии процессов.



30 мая Россия ввела в Абхазию контингент Железнодорожных войск в составе 400 человек для ремонта железной дороги до города Очамчире. Ремонт дороги завершился 30 июля.



В средних числах июня произошли взрывы вблизи сел Цхинвальского региона – Кехви, Эргнети, Тамарашени и Кохати. Открывался огонь по направлению сел Свери, Приси, Земо Приси и Андзиси.



В июле 2008 года, после нападения на руководителя Временной администрации т.н. Южной Осетии, контролируемой властями Грузии, Дмитрия Санакоева, обстановка стала накаляться сильнее. В результате нападения были ранены шесть грузинских полицейских.



8 июля, за день до визита в Грузию государственного секретаря США Кондолизы Райс, четыре российских военных самолета нарушили воздушное пространство Грузии.



15 июля Россия начала широкомасштабные военные учения на Северном Кавказе под названием «Кавказ 2008». Участникам учений раздали брошюры под заглавием «Воин, знай вероятного противника». Брошюра содержала информацию о Вооруженных силах Грузии.



В то же время, безуспешно завершилась последняя попытка урегулирования конфликта в Абхазии, которую начал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Абхазы отвергли мирный план Штайнмайера, а власти России проявили равнодушие к плану. Наряду с приближением августа обстановка с точки зрения безопасности все больше ухудшалась.



В период с 24 по 28 июля в Цхинвальском регионе происходили взрывы.



29 июля был открыт огонь по направлению сел Свери, Андзиси, Хетагурово, а также по направлению объездной дороги Авневи-Земо Никози. Впервые после 1990 гг. по блокпосту грузинских миротворцев на высотах Сарабуки был открыт огонь из артиллерийской установки с калибром 120 мм.



1 августа



- В 08:00 ч. утра, пикап, который перевозил грузинских полицейских, был подорван на двух фугасных минах дистанционного управления. В результате взрыва пять грузинских полицейских получили ранения. Один из них был ранен тяжело.



- Интенсивный обстрел начался вечером и продолжался всю ночь. Стороны обвиняли друг друга в открытии огня. В результате обстрела грузинских сел Земо Никози, Квемо Никози и Земо Приси были ранены шесть гражданских лиц и один полицейский. Цхинвали сообщал о шести убитых и 15 раненых.



Источник: Civil Georgia С момента начала открытой военной агрессии со стороны Российской Федерации против Грузии в августе 2008 года прошло девять лет. Civil.ge предлагает ежедневный обзор августовской войны со ссылкой на свой архив и другие источники.Обзор начинается с 1 августа 2008 года, с заключительного этапа предвоенной эскалации, и завершится оккупацией Ахалгорского района российскими войсками 16 августа того же года.Августовская война 2008 года стала кульминацией многолетних противоречий между Россией и Грузией, которые обострились после международного признания независимости Косово, объявленной 17 февраля 2008 года. Россия обещала, что ответила бы надлежащим образом на международное признание Косово и начала предпринимать различные дипломатические шаги для подготовки признания независимости Абхазии и т.н. т.н. Южной Осетии.- 6 марта Россия вышла из Соглашения СНГ от 1996 года, которое запрещало странам членам СНГ налаживать политические, военные и экономические отношения с Абхазией.- 21 марта Госдума России приняла резолюцию, которая призывала правительство РФ рассмотреть возможность признания независимости двух регионов Грузии.- 16 апреля президент России Владимир Путин издал указ об установлении прямых отношений официальными органами России с Сухуми и Цхинвали.Вслед за этими решениями последовало усиление российской военной мощи в Абхазии и Цхинвальском регионе, что продолжалось в течение нескольких месяцев, оставшихся до войны. В Абхазии, на Гудаутской военной базе было увеличено количество расквартированных военнослужащих и техники. Началось активное строительство военной базы в Цхинвальском регионе, в Джавском районе, который располагался за пределами ответственности миротворческого контингента.20 апреля российский истребитель Миг-29 сбил беспилотный летательный аппарат грузинской стороны, выпущенный для мониторинга происходящих в абхазии процессов.30 мая Россия ввела в Абхазию контингент Железнодорожных войск в составе 400 человек для ремонта железной дороги до города Очамчире. Ремонт дороги завершился 30 июля.В средних числах июня произошли взрывы вблизи сел Цхинвальского региона – Кехви, Эргнети, Тамарашени и Кохати. Открывался огонь по направлению сел Свери, Приси, Земо Приси и Андзиси.В июле 2008 года, после нападения на руководителя Временной администрации т.н. Южной Осетии, контролируемой властями Грузии, Дмитрия Санакоева, обстановка стала накаляться сильнее. В результате нападения были ранены шесть грузинских полицейских.8 июля, за день до визита в Грузию государственного секретаря США Кондолизы Райс, четыре российских военных самолета нарушили воздушное пространство Грузии.15 июля Россия начала широкомасштабные военные учения на Северном Кавказе под названием «Кавказ 2008». Участникам учений раздали брошюры под заглавием «Воин, знай вероятного противника». Брошюра содержала информацию о Вооруженных силах Грузии.В то же время, безуспешно завершилась последняя попытка урегулирования конфликта в Абхазии, которую начал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Абхазы отвергли мирный план Штайнмайера, а власти России проявили равнодушие к плану. Наряду с приближением августа обстановка с точки зрения безопасности все больше ухудшалась.В период с 24 по 28 июля в Цхинвальском регионе происходили взрывы.29 июля был открыт огонь по направлению сел Свери, Андзиси, Хетагурово, а также по направлению объездной дороги Авневи-Земо Никози. Впервые после 1990 гг. по блокпосту грузинских миротворцев на высотах Сарабуки был открыт огонь из артиллерийской установки с калибром 120 мм.- В 08:00 ч. утра, пикап, который перевозил грузинских полицейских, был подорван на двух фугасных минах дистанционного управления. В результате взрыва пять грузинских полицейских получили ранения. Один из них был ранен тяжело.- Интенсивный обстрел начался вечером и продолжался всю ночь. Стороны обвиняли друг друга в открытии огня. В результате обстрела грузинских сел Земо Никози, Квемо Никози и Земо Приси были ранены шесть гражданских лиц и один полицейский. Цхинвали сообщал о шести убитых и 15 раненых.











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