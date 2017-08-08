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У села Карапила проходит акция против российской оккупации


08.08.2017   14:05
На участке Карапила – Хурвалети центральной автомагистрали проходит акция против российской оккупации.

Участники акции выстроились в живую цепь в 400 метрах от российской оккупационной армии. Таким образом они осуждают и протестуют против российской оккупации и действий России на оккупированных территориях Грузии.

Сегодняшняя акция приурочена к 9-й годовщине августовской войны 2008 года. Участники акции также почтят память грузинских героев, павших за единство Грузии в 2008 году.

Участники акции принесли с собой флаги Грузии и баннеры.

В сегодняшней акции наряду с рядовыми гражданами участвуют известные лица, в том числе, спортсмены, политики и духовные лица.






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