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У села Карапила проходит акция против российской оккупации
08.08.2017 14:05
На участке Карапила – Хурвалети центральной автомагистрали проходит акция против российской оккупации.
Участники акции выстроились в живую цепь в 400 метрах от российской оккупационной армии. Таким образом они осуждают и протестуют против российской оккупации и действий России на оккупированных территориях Грузии.
Сегодняшняя акция приурочена к 9-й годовщине августовской войны 2008 года. Участники акции также почтят память грузинских героев, павших за единство Грузии в 2008 году.
Участники акции принесли с собой флаги Грузии и баннеры.
В сегодняшней акции наряду с рядовыми гражданами участвуют известные лица, в том числе, спортсмены, политики и духовные лица.
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