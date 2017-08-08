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В НАТО раскритиковали визит Путина в Абхазию


08.08.2017   23:10
В НАТО выступили с критикой визита президента Владимира Путина в Абхазию. Об этом сообщил представитель альянса, передает Reuters.

«Визит президента Путина в грузинский регион Абхазия на девятую годовщину вооруженного конфликта подрывает попытки международного сообщества найти мирное и согласованное решение конфликта», — сказал собеседник агентства.

Также поездку российского лидера раскритиковал МИД Грузии. Ведомство заявило, что визит российского лидера является продолжением целенаправленной политики Москвы против Грузии.

"Подобное циничное действие на девятую годовщину августовской войны служит узакониванию с российской стороны насильственного изменения государственных границ суверенного государства путем военной агрессии, этнической чистки, и оккупации. Этим ходом Кремль также безрезультатно старается поддержать, и легитимировать свои оккупационные режимы", - отмечается в заявлении.

МИД Грузии призывает РФ прекратить провокационные действия против государственности Грузии, и уважать территориальную целостность суверенного государства.






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