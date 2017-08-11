В бюджете МУС на 2018 год будут предусмотрены средства на расследование августовской войны

11.08.2017 20:28 Международный уголовный суд (МУС) готовит бюджет 2018 года, где будет определен ресурс, необходимый для расследования российско-грузинской августовской войны.



"Ассамблея стран-членов Международного уголовного суда в целом ответственна за то, чтобы суд обладал достаточными финансовыми ресурсами в рамках своего мандата. Все страны-члены вносят финансовый вклад в бюджет МУС, что включает мобилизацию ресурсов, необходимых также для продолжения расследования ситуации Грузии.



Следует отметить, что страны не финансируют отдельно активности Международного суда. Суд готовит бюджет 2018 года, предусматривающий продолжение расследования, и будет сотрудничать с ассамблеей для утверждения этого бюджета в декабре"- отметил пресс-спикер Международного уголовного суда Фади ель-Абдала в интервью "Общественному вещателю".



Было выражено предположение, что члены-страны Римского статута, которые со своей стороны финансируют расследования Международного уголовного суда, возможно, сократят бюджет для расследования преступлений войны в разных регионах. Часть экспертов связывала это с излишней активностью суда, и ростом российского влияния на страны-членов. Разговоры о бюджетных изменениях в МУС последовали за отсрочкой открытия офиса представительства Гааги в Тбилиси.



"17 июля 2017 года в мире отметили юбилей 17 годовщины подписания Римского статута. В этот день все государства-члены еще раз подтвердили свою поддержку в отношении института, который создали 17 лет назад в Риме. Суд сейчас является полноценно функционирующей институцией, которая вновь пользуется твердой поддержкой со стороны стран-членов. Без поддержки этих стран было бы невозможно достичь того успеха, которого суд достиг, и достигает в процессе расследования тревожных для международного содружества, самых серьезных преступлений, или правового преследования по ним"- заявили в МУС.



В международном суде отмечают, что в текущем расследовании августовской войны 2008 года офис прокурора Фату Бенсуды руководствуется основными и строгими принципами независимости, беспристрастности, и объективности.



















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