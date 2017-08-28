В Сирии погиб еще один уроженец Грузии

28.08.2017 18:12 В Сирии погиб еще один уроженец Грузии. 31-летний Леван Тохосашвили вместе с семьей - женой и четырьмя детьми - стал жертвой бомбардировки.



Об этом сообщают жители села Дуиси Панкисского ущелья Грузии. Информацию подтверждают и в СГБ Грузии.



Леван Тохосашвили с семьей уже два года проживал в Сирии.



Это 26-й случай гибели уроженцев Грузии в Сирии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

