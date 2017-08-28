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В Сирии погиб еще один уроженец Грузии
28.08.2017 18:12
В Сирии погиб еще один уроженец Грузии. 31-летний Леван Тохосашвили вместе с семьей - женой и четырьмя детьми - стал жертвой бомбардировки.
Об этом сообщают жители села Дуиси Панкисского ущелья Грузии. Информацию подтверждают и в СГБ Грузии.
Леван Тохосашвили с семьей уже два года проживал в Сирии.
Это 26-й случай гибели уроженцев Грузии в Сирии.
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