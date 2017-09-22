Оккупанты сотрут село Эредви с лица Земли

22.09.2017 16:27 В рамках "Инвестиционной программы социально- экономического развития т.н. Южной Осетии" в 2017 году оккупированное село Эредви очистят от развалин. Об этом было сказано в информационном выпуске правительственного телевидения оккупированного региона. По сообщению телекомпании, строительная компания "Шанс" в течение двух недель смогла освободить половину территории Эредви от "строительного мусора", как они называют разрушенные российскими оккупантами и осетинскими бандформированиями дома проживавшего в селе грузинского населения.



Представитель Службы управления строительства марионеточного режима Валерий Кокоев заявил телекомпании, что территория должна быть очищена в целом от 268 домов, из них 163 уже "разровняли". Высвобожденную территорию передадут "министерству сельского хозяйства". По словам Кокоева, эти работы проводятся для того, чтобы тамошние жители могли обработать землю.



"Инвестиционная программа социально- экономического развития т.н. Южной Осетии" финансируется из федерального бюджета России. В 2017 году для этого выделили 4,2 миллиарда российских рублей (70 миллионов долларов США). В целом бюджет сепаратистского региона составляет 8,1 миллиард рублей.



Эредви село горийского муниципалитета, находящееся в 5 километрах от Цхинвали. Во время российской военной интервенции в Грузии в 2008 году российские бомбардировщики разбомбили несколько сел. Оккупанты сожгли дома.

















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