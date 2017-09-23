В Грузии оценивают как продолжение геноцида и этнической чистки зачистку следов пребывания грузин в Эредви

23.09.2017 13:26 Власти Грузии называют продолжением «геноцида» и «этнической чистки» решение властей оккупированного Цхинвальского региона об «очистке» территории села Эредви от домов этнических грузин.



О работах по «очистке» в селе Эредви стало известно из сюжета югоосетинского телевидения, который вышел в эфир 15 сентября.



Эредви, который после августовской войны 2008 года оккупирован Россией, должен быть очищен всего от 268 домов. На территории 163 из них наземные строения уже сравняли с землей. Работы, которые осуществляются в рамках финансирования со стороны России «Инвестиционной программы социально-экономического развития т.н. Южной Осетии», должны завершиться в конце октября, а высвобожденные земли будут переданы Министерству сельского хозяйства сепаратистских властей оккупированного региона.



До российско-грузинской войны 2008 года в селе Эредви проживали до 1000 жителей.



Заявления в связи с происходящими в Эредви процессами сделали президент Грузии, председатель Парламента и министры. Они говорят о продолжении этнической чистки в регионе, его аннексии и необходимости вовлеченности международного общества.



В заявлении президента Георгия Маргвелашвили, которое было опубликовано 22 сентября, говорится, что разрушение домов вынужденно перемещенного населения из села Эредви «ставит своей целью уничтожение следов грузинского населения на этой исконно грузинской территории».



«На оккупированной территории, где была осуществлена этническая чистка, оккупационная сила продолжает вандалистские действия, которые направлены, как против территориальной целостности Грузии, так и против фундаментальных прав человека», - заявляет Георгий Маргвелашвили.



Действия властей оккупированного региона президент Грузии оценивает, как «продолжение политики этнической чистки» и называет шагами, «направленными на аннексию», «которым международное сообщество должно дать строжайшую оценку».



Комментируя этот же вопрос, председатель Парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил 22 сентября, что уничтожение домов этнических грузин является «печальной тенденцией агрессивной политики». Он также отметил, что Грузия постоянно разговаривает с международными партнерами об обстановке на оккупированных территориях.



Проводящиеся в селе Эредви работы называет «неприемлемыми» государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.



«Это не строительные материалы с развалин, это дома живых, конкретных людей, которые сегодня выдворены со своих сел и не могут вернуться именно из-за той продолжающейся оккупационной политики и целенаправленной политики создания препятствий, которую осуществляет Россия и, к сожалению, де-факто власти также», - заявила Кетеван Цихелашвили телекомпании «Имеди».



Развивающиеся в селе Эредви события прокомментировал также и министр иностранных дел Грузии михаил Джанелидзе, который находится в Нью-Йорке на сессии ГА ООН.



Проводящиеся в этом селе работы Михаил Джанелидзе считает «продолжением геноцида».



«Грузинская дипломатия направлена на то, чтобы при международной вовлеченности мы смогли решить эту очень сложную проблему», - заявил глава МИД Грузии.



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