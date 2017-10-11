Москва пытается навязать Грузии свою интерпретацию соглашения о мониторинге грузов

11.10.2017 13:12 Замглавы МИД РФ Григорий Карасин утверждает, что Грузия не хочет выполнять свои обязательства по соглашению о механизмах таможенного администрирования и мониторинга товаров на границах.



Соглашения о механизмах таможенного администрирования и мониторинга товаров удалось достичь после того, как в 2011 году третий президент Грузии Михеил Саакашвили снял вето на вступление РФ в ВТО, но лишь с тем условием, что через территории Абхазии и Цхинвальского региона (т.н. Южной Осетии) пройдут торговые коридоры из России, а также стороны пригласят международных посредников для контроля потока грузов и их маркировки.



"Действительно, моя беседа с З.Абашидзе в Праге в июле внушила определенный оптимизм. Возникло ощущение, что в Грузии, наконец, перечитали свое соглашение 2011 года с Россией о таможенном мониторинге торговли и осознали очевидное: оно накладывает обязательства на обе стороны", — сказал Карасин в интервью РИА Новости.



В настоящее время диалог между Грузией и Россией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч Карасина и специального представителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зурабом Абашидзе. На последней встрече Абашидзе и Карасин договорились в ближайшем будущем начать выполнение соглашения о мониторинге грузов на грузино-российской границе.



"Напомню, что документ обязывает Россию и Грузию (каждую на своей территории) применять специальный порядок таможенного администрирования торговых потоков с участием швейцарской мониторинговой компании. Увы, вскоре выяснилось, что позиция Тбилиси ничуть не изменилась. Там по-прежнему хотят, чтобы Россия выполняла соглашение односторонне, а о собственных обязательствах не желают слышать в принципе. Понятно, что так дело не пойдет… Призываем Тбилиси без дальнейших уверток заявить о готовности добросовестно выполнять свои международные обязательства.", — отметил Карасин.



Между тем, официальный Тбилиси неоднократно заявлял, что завершил подготовительные работы, необходимые для выполнения соглашения, и ждет аналогичной готовности от российской стороны. Для этого обе стороны должны оформить договор с нейтральной компаний, в данном случае речь идет о швейцарской компании SGS.















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