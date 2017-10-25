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Миссия наблюдателей ЕС завершает свой 60-тысячный патруль в Грузии


25.10.2017   11:26
20 октября Миссия Наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии провела свой 60 000-й патруль в районе Мцхета, Грузия.

В пресс-релизе МНЕС говорилось, что достижение этого высокого показателя является "признаком приверженности ЕС к оказанию помощи и содействию создания защищенной и безопасной среды в Грузии, в частности вдоль административных границ между территорией, контролируемой властями Грузии и двумя самопровозглашенными регионами Абхазии и т.н. Южной Осетии", добавляя, что таким образом патрули обеспечивают невозобновление боевых действий.

С момента развертывания в 2008 году с целью предоставления отчетности об осуществлении шестипунктного соглашения, достигнутого при медиации ЕС, Миссия наблюдателей ЕС в Грузии является невооруженной гражданской Миссией. Более 200 человек из разных стран-членов ЕС работают в качестве наблюдателей, помогая стабилизировать ситуацию на местах, после вспыхнувшего в августе 2008 года конфликта.

КНЕС представляет собой единственное присутствие международного наблюдения на местах. Миссия проводит наблюдения и патрулирования 24 часа ежедневно, 365 дней в году и регулярно предоставляет отчетность странам-участницам ЕС и структурам в Брюсселе, Бельгия.






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