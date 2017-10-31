В Украине погиб грузинский боец

31.10.2017 17:49 В Украине, в результате столкновений у Донецкого аэропорта, погиб грузин-доброволец полка "Азов" Георгий Саралидзе, позывной Гюрза2.



По предварительной информации, в ходе боевых действий на территории, прилегающей к аэропорту Донецка, группа украинских военных попала в засаду, и во время этого боя погиб военнослужащий.



Георгий Саралидзе был участником войны в Абхазии и Самачабло. Он помогал вооруженным силам Украины в борьбе против пророссийских оккупантов со дня начала боевых действий.

















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