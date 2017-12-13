В Абхазии на гумистинском мосту расстреляны Павел Ардзинба и Дмитрий Хагба

13.12.2017 19:27 В Абхазии на гумистинском мосту неивзестными из автоматического оружия расстрелян автомобиль, в котором находились Павел Ардзинба и Дмитрий Хагба. По информации нашего сухумского корреспондента, преступление произошло примерно в 17-30 по московскому времени, оба находившихся в машине погибли на месте. Официальной информации о преступлении пока нет.



Павел Ардзинба подозревался в организации покушения на жизнь Александра Анкваба. В результате покушения, имевшего место 22 февраля 2012 года на автотрассе около Гудауты, сам Анкваб не пострадал, но погибли офицеры его охраны Тенгиз Пандария и Ремзик Цугба.

















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