8 раненных бойцов «Грузинского легиона» - дело пахнет предательством

20.12.2017 12:03 Информационное агентство "Таймер" заинтересовалось информацией, распространенной украинскими СМИ 18 декабря, где говорится о 8 бойцах "Грузинского легиона", раненных в результате артиллерийского удара сепаратистов на украинской линии фронта.



По информации действующего в Украине грузинского дипломата, бывшего пресс-атташе посольства, Бачо Корчилава, в результате артиллерийского удара сепаратистов у Светлодарской дуги были ранены 8 бойцов "Грузинского легиона" 25-го батальона "Киевская русь" вооруженных сил Украины. По сообщению источника, грузинские военные получили повреждения средней и легкой тяжести, что в основном выражалось контузией.



Вскоре после распространения информации "Таймер" связался с одним из близких источников "Грузинского легиона", чтобы подробней узнать о происшедшем, и состоянии раненных грузинских бойцов. Однако информация, которую мы получили от источника, была шокирующей.



Согласно информации источника, имело место предательство со стороны определенных руководителей вооруженных сил Украины… По словам источника издания, у врага заранее была информация о действиях, и местонахождении "Грузинского легиона", и грузинских военных фактически обрекли на гибель. В то же время огонь по позициям "Грузинского легиона" открыли не только со стороны сепаратистов.



"Нашим ребятам дали приказ идти в атаку, что, как правило, происходит устно, его дает командир бригады. Командиры бригады дают такой приказ после того, как согласовывают атаку с генштабом. Выясняется, что этот приказ не был согласован. Как только ребята перешли в атаку, сразу же оказались под массированным артиллерийским ударом со стороны противника. Они оказались в такой ситуации, что едва смогли вернуться на свои позиции до вечера. Вернувшихся на свои позиции ожидали неизвестные люди. Никто не знает, кто их туда привел. Как только они избавились от этих людей из своих блиндажей, их территория оказалась под массированным артиллерийским огнем… Бомбы падали именно на ту территорию, где находились грузины… Прямо в блиндажи. Были ранены 8 человек. Ребята уверены, что по ним стреляли как русские, так и украинцы. У них были точные координаты их расположения. Подозрителен и тот факт, что приказ идти в атаку получил только "Грузинский легион". Несмотря ни на что, грузины остались живые, что большое везение. Могли все погибнуть.



Украинское командование знает, что грузины догадываются о предательстве, и сейчас на них идет серьезное давление. Если они поднимут голос, то скажут, что грузины перешли в атаку самовольно, и постараются их же обвинить, но факт, что местонахождение грузин выдали. Согласно Минскому соглашению, военное руководство не может официально, то есть документально дать приказ об атаке, поэтому обе противостоящие стороны дают приказ только устно, так что никакие подтверждающие документы об этом не остаются, но для защиты своей позиции у ребят, конечно же, будут определенные доказательства" - заявил источник "Таймер".



После получения этой информации "Таймер" связался с командиром "Грузинского легиона" Мамукой Мамулашвили, и попросил прокомментировать тему. Мамулашвили сослался на занятость, и обещал комментарий в ближайшее время.

















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