Наши условия с «Газпромом» не должны быть ухудшены - Хухашвили

11.01.2017 12:16 Министр энергетики провел очередные переговоры с "Газпромом" в Минске. Детали встречи не известны, однако в Тбилиси предполагают, что позиция российского энергогиганта в текущем году будет гораздо более жесткой.



В минувшем году главным требованием Москвы было возместить в суммарном виде стоимость транзита газа в Армению. По каким условиям будет продлен контракт с "Газпромом", будет известно после того, как Каха Каладзе вернется в Тбилиси.



Эксперты считают, что не исключено, что за переговоры Грузия заплатит определенную политическую цену. Во избежание такой ситуации они считают, что Грузия должна координировать действия с Арменией.



"Газпром" предлагает Грузии вместо 10% от идущего в Армению газа оплатить транзит суммарно. Эксперты полагают, что это решение является опасным для страны, а главной задачей грузинской стороны должно быть сохранение существующих условий договора.



"Трудно сказать, как они поступят в текущем году, поскольку мы видим, что в последний период Россия усилилась, и стала более амбициозной. Наша задача состоит в том, чтобы условия, которые есть у нас на сегодня, не ухудшились"- заявил эксперт Гия Хухашвили.



Парламентская оппозиция советует правительству защищать интересы страны. По их мнению, у Грузии имеются все ресурсы для того, чтобы оставаться в выигрышной позиции с Россией.



Срок договора с российской компанией истек в декабре. До подготовки нового контракта будут действовать старые условия, по которым Грузия получает от "Газпрома" 10% натурой за прогон газа в Армению.

















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