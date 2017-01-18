Каладзе: Соглашение с «Газпромом» – коммерческая тайна

18.01.2017 22:09 Заключенное с «Газпромом» соглашение – коммерческая тайна, однако, если будет возможность, я сделаю все, чтобы оно было максимально обнародовано, - заявил вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе на проведенном сегодня брифинге.



По его словам, упомянутое соглашение оформлялось в течение лет, как при Саакашвили, так и Шеварднадзе, и оно не было публичным.



«В последнее время слышны неверные заявления, якобы это соглашение под грифом «секретно». Под грифом «секретно» по отношению к коммерческой секретности другого качества. Что касается президента, он обладает той роскошью и возможностью, которая позволяет ему потребовать детали этого соглашения, у него есть доступ и не нужны эти неквалифицированные и лишенные аргументов заявления, которые мы слышим, к сожалению, в последние дни. Что касается самой секретности. Вы знаете, что все такого типа соглашения в любой стране являются коммерческой тайной», - заявил Каладзе.















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