«Власти Грузии не смогли защитить интересы страны в ходе переговоров с Газпромом» - эксперт

19.01.2017 14:08 Власти Грузии не смогли защитить интересы страны во взаимоотношениях с Газпромом, считает эксперт по международным вопросам Георгий Рухадзе.



Как заявил Рухадзе журналистам, комментируя ситуацию, которая сложилась на политической арене вокруг переговоров с российским газовым монополистом, грузинской стороне придется «рано или поздно обнародовать делали соглашения».



«Ни чем иным, как только цинизмом можно назвать заявление господина министра (Каладзе) о том, что вся страна в панике.



На фоне требований оппозиции, НПО, президента обнародовать информацию о соглашении с Газпромом, который, как известно, является политическим оружием Кремля, правительству нашей страны рано или поздно придется это сделать. А тот факт, что министр так отчаянно пытается скрыть информацию в связи с этим документом, вызывает мое подозрение в связи с тем, что это реально документальное подтверждение того, что власти Грузии не смогли защитить интересы страны во взаимоотношениях в Газпромом», -подытожил эксперт.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

