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Грузия объявила тендер на строительство тоннеля в Дарьяльском ущелье


28.02.2017   21:16
Департамент автодорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии объявил тендер на строительство в Дарьяльском ущелье 1200-метрового тоннеля.

По информации департамента, предположительная стоимость проекта, с учетом НДС, определена в размере 59,8 млн лари.

Тендерные предложения претендентов будут приниматься до 27 марта. На строительство тоннеля, а также подъездных путей к его порталам отводится 1 год со дня оформления контракта.

Тоннель должен быть построен на территории, прилегающей к леднику Девдорак, сход лавин с которого каждый год создает проблемы для движения транспорта на этом участке ведущей в Россию автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога).

Согласно проекту, тоннель предусматривается построить на 134-м километре Военно-Грузинской дороги, в трех километрах от таможенно-пропускного пункта "Казбеги-Верхний Ларс", что должно обеспечить безопасность передвижения транспорта на этом сложном участке.

Данный участок этой важной транзитной автомагистрали не раз подвергался ударам стихии. Не стал исключением и 2016 год, когда 23 июня разрушительный сель в Дарьяльском ущелье смыл у подножья Девдоракского ледника почти километровый участок дороги. Движение для всех видов автотранспорта было открыто лишь 6 июля, но определенные ограничения из-за возможных стихийных процессов продолжали действовать еще долго.

Из-за глубокого снега и опасности схода лавин специальные режимы передвижения транспорта уже вводились на этом участке и в текущем году.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным путем, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

"Новости-Грузия"





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