Грузия объявила тендер на строительство тоннеля в Дарьяльском ущелье

28.02.2017 21:16 Департамент автодорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии объявил тендер на строительство в Дарьяльском ущелье 1200-метрового тоннеля.



По информации департамента, предположительная стоимость проекта, с учетом НДС, определена в размере 59,8 млн лари.



Тендерные предложения претендентов будут приниматься до 27 марта. На строительство тоннеля, а также подъездных путей к его порталам отводится 1 год со дня оформления контракта.



Тоннель должен быть построен на территории, прилегающей к леднику Девдорак, сход лавин с которого каждый год создает проблемы для движения транспорта на этом участке ведущей в Россию автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога).



Согласно проекту, тоннель предусматривается построить на 134-м километре Военно-Грузинской дороги, в трех километрах от таможенно-пропускного пункта "Казбеги-Верхний Ларс", что должно обеспечить безопасность передвижения транспорта на этом сложном участке.



Данный участок этой важной транзитной автомагистрали не раз подвергался ударам стихии. Не стал исключением и 2016 год, когда 23 июня разрушительный сель в Дарьяльском ущелье смыл у подножья Девдоракского ледника почти километровый участок дороги. Движение для всех видов автотранспорта было открыто лишь 6 июля, но определенные ограничения из-за возможных стихийных процессов продолжали действовать еще долго.



Из-за глубокого снега и опасности схода лавин специальные режимы передвижения транспорта уже вводились на этом участке и в текущем году.



Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным путем, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.



"Новости-Грузия"











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