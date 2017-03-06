Саакашвили: Путин не сможет наладить отношения с Трампом

06.03.2017 16:18 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили считает, что президент США Дональд Трамп не станет пророссийским. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.



"Трамп никогда не будет торговать Украиной и никогда не будет пророссийским. Трамп - сильная личность. Он первый президент США за много лет, который сказал: "Америка должна научиться выигрывать войны". Путин не сможет наладить отношения с Трампом", - отметил Саакашвили.



По его словам, это раньше Трамп выглядел хулиганом, который делал, что хотел, а цивилизованный мир его сторонился, потому что не хотел влезать в конфликт.



"Для нас с вами результат правления Обамы - это Иванишвили и Янукович. Они пришли к власти в Украине и Грузии, пока Обама игрался в "перезагрузку" с Россией. А Трамп ищет конфликта, это его стихия. Путину за Трампом не угнаться", - отметил Саакашвили.















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