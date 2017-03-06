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Грузинские монастыри будут снабжаться солнечной энергией


06.03.2017   19:42
Финансируемая ЕС Сеть локальных организаций гражданского общества в вопросах энергоэффективности (CLEEN) вместе с Сlimate Action Network запустила проект "100% возобновляемой энергии в монастыри Грузии". Цель проекта – помочь решить проблему обеспечения энергией двух монастырей – женского и мужского, расположенных в высокогорных труднодоступных регионах Грузии.

"Грузия – горная страна, где есть еще много труднодоступных мест – деревни, церкви и монастыри. Многие из них не имеют доступа к электроэнергии, газу и водоснабжению, или у них нет достаточно средств, чтобы оплачивать энергию. Грузинское общество с большим уважением относится к церкви. "Солнечные монастыри" могут дать импульс для развития возобновляемой энергетики", – считает активист Лаша Цитуришвили из общественной организации "Гамарджобы", члена сети CLEEN.

В большинстве регионов Грузии 250-280 солнечных дней в году, что составляет примерно 6,000-6,780 часов в год. Общий годовой потенциал солнечной энергии в Грузии оценивается в 108 МВт, что эквивалентно 34,000 тоннам условного топлива.

"Это – замечательная инициатива, которая важна не только для обеспечения энергией монастырей, но и как решение проблемы изменения климата. Полный переход на возобновляемые источники энергии до середины столетия – это необходимое условие для спасения климата на планете", – говорит координатор региональной сети Climate Action Network по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Ирина Ставчук.

В данный момент активисты гражданского общества разрабатывают техническое задание по оптимизации энергопотребления и рассчитывают потребности нескольких монастырей в высокогорных районах Грузии.






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