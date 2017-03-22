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Стоимость проезда на транспорте в Тбилиси не увеличится


22.03.2017   19:49
Тариф на проезд в муниципальном транспорте Тбилиси не увеличится, заявил мэр столицы Давид Нармания журналистам.

Стоимость проезда на транспорте в Тбилиси может измениться только по согласованию с мэрией, которая намерена сохранить действующие тарифы в течение трех лет.

В начале марта компания «Тбилисский микроавтобус», которая обеспечивает перевозку пассажиров в масштабах столицы, приняла решение на увеличение тарифа в маршрутных такси, которые курсируют в Тбилиси на коротких расстояниях, на 0,1 тетри. Оппозиция опасается, что компания примет решение о росте тарифа во всех маршрутках.

«Рост тарифа на муниципальный транспорт в ближайшее время не ожидается. Что касается частных, желтых микроавтобусов, то и здесь не ожидается рост. Поскольку данная сфера является регулируемой, то компания не сможет увеличить тариф без согласования с муниципалитетом и этот тариф будет сохранен минимум на последующие три года», — сказал Нармания журналистам.

На сегодняшний день стоимость проезда в микроавтобусах в Тбилиси на длинных маршрутах обходится в 80 тетри. Этот тариф не менялся с 2011 года.

Что касается муниципального транспорта, то проезд в метро и автобусах Тбилиси составляет50 тетри.






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