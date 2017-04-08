В Киеве встретятся руководители ж/д Украины, Грузии, Казахстана и Азербайджана

08.04.2017 23:09 На следующей неделе в Украине ожидают руководителей железных дорог Грузии, Азербайджана и Казахстана, которые проведут совместную встречу с руководством «Укрзализныци».



Ожидается, что в мероприятии, которое пройдет в Киеве, также примет участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман.



Об этом сообщил председатель правления УЗ Войцех Балчун, передает ЦТС.



Какие вопросы будут обсуждаться на встрече, руководитель УЗ не уточнил.



Напомним, что в конце марта-начале апреля делегация «Укрзализныци» побывала в Баку, где ПАО «Укрзализныця», ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и АО «Грузинские железные дороги» подписали протокол о намерениях сотрудничества.



Кроме того, 1 апреля, в Баку было принято решение о включении национальной ж/д компании «Укрзализныця» в состав Международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут». Решение было принято единогласно на заседании общего собрания и правления этого объединения.















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