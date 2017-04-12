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Каладзе: Договор с «Газпромом» дает нам возможность не зависеть от российского природного газа
12.04.2017 14:01
По заявлению министра энергетики Грузии, Кахи Каладзе, договор, оформленный с "Газпромом", дает возможность, чтобы Грузия не зависела от российского природного газа.
В разговоре с журналистами Каладзе пояснил, что на деньги, полученные от "Газпрома", Грузия сможет купить природный газ у Азербайджана и Ирана.
"Однако, исходя из сегодняшней реальности, мы приняли решение, полностью загрузиться азербайджанским природным газом.
У власти оформлен двухгодичный договор, по завершению которого мы будем на более твердых позициях, поскольку у нас будет газохранилище, а также будет завершен проект Шах-Дениз, и будет больше рычагов и возможностей говорить с "Газпромом", скажем, о переходе на те же 10%"-добавил Каха Каладзе.
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