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Авиакомпания «Georgian Airways» возобновила полеты из Тбилиси в Киев
14.04.2017 12:40
Авиакомпания "Georgian Airways" возобновила полеты из Тбилиси в аэропорт "Борисполь". Первый в этом году рейс прибыл сегодня в Украину. Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на сайт аэропорта "Борисполь".
С 13 по 20 апреля грузинские авиалинии будут осуществлять ежедневное авиасообщение Киева и Тбилиси по следующему графику: прилет в Киев в 11:50, отправление в Тбилиси в 12:50.
С 21 апреля по 28 октября время прилета и вылета ежедневных рейсов изменится: 16:20 и 17:20 соответственно.
Согласно информации на сайте авиакомпании, билет Киев-Тбилиси-Киев, например, на середину мая стоит 165 долларов (около 4500 грн).
С 12 апреля авиакомпания "Georgian Airways" также анонсировала открытие прямого регулярного рейса Харьков-Тбилиси.
Отметим, "Georgian Airways" прекратила авиасообщение с Киевом в 2013 году.
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