Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Авиакомпания «Georgian Airways» возобновила полеты из Тбилиси в Киев


14.04.2017   12:40
Авиакомпания "Georgian Airways" возобновила полеты из Тбилиси в аэропорт "Борисполь". Первый в этом году рейс прибыл сегодня в Украину. Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на сайт аэропорта "Борисполь".

С 13 по 20 апреля грузинские авиалинии будут осуществлять ежедневное авиасообщение Киева и Тбилиси по следующему графику: прилет в Киев в 11:50, отправление в Тбилиси в 12:50.

С 21 апреля по 28 октября время прилета и вылета ежедневных рейсов изменится: 16:20 и 17:20 соответственно.

Согласно информации на сайте авиакомпании, билет Киев-Тбилиси-Киев, например, на середину мая стоит 165 долларов (около 4500 грн).

С 12 апреля авиакомпания "Georgian Airways" также анонсировала открытие прямого регулярного рейса Харьков-Тбилиси.

Отметим, "Georgian Airways" прекратила авиасообщение с Киевом в 2013 году.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
На выставке в Дубае иностранцам рассказали о преимуществах получения образования в Грузии
В Тбилиси появляются «ходячие» торговцы
Грузия интересуется инвестициями в СЭЗ на армяно-иранской границе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Члены семьи задержанных абхазами Рогава грозятся перманентными акциями
Новым спикером абхазского «парламента» избран Валерий Кварчия
327 граждан Грузии были задержаны близ линии оккупации в 2016 году
Двух граждан Грузии, задержанных у оккупационной линии Абхазии, навестит адвокат
Оккупанты ограничили передвижение между селами Гальского района
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Муфтий Чечни поддержал резолюцию о «возмездии» для журналистов
В ООН призвали расследовать преследование геев в Чечне
Азербайджан собирается провести широкомасштабные учения
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна