Авиакомпания «Georgian Airways» возобновила полеты из Тбилиси в Киев

14.04.2017 12:40 Авиакомпания "Georgian Airways" возобновила полеты из Тбилиси в аэропорт "Борисполь". Первый в этом году рейс прибыл сегодня в Украину. Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на сайт аэропорта "Борисполь".



С 13 по 20 апреля грузинские авиалинии будут осуществлять ежедневное авиасообщение Киева и Тбилиси по следующему графику: прилет в Киев в 11:50, отправление в Тбилиси в 12:50.



С 21 апреля по 28 октября время прилета и вылета ежедневных рейсов изменится: 16:20 и 17:20 соответственно.



Согласно информации на сайте авиакомпании, билет Киев-Тбилиси-Киев, например, на середину мая стоит 165 долларов (около 4500 грн).



С 12 апреля авиакомпания "Georgian Airways" также анонсировала открытие прямого регулярного рейса Харьков-Тбилиси.



Отметим, "Georgian Airways" прекратила авиасообщение с Киевом в 2013 году.















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