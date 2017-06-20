Мы находимся в режиме консультаций с «Казтрансгаз» - замминистра энергетики

20.06.2017 18:16 Заместитель министра энергетики говорит, что обе стороны заинтересованы в переговорах. По словам Марики Верулашвили, идет процесс консультаций, во время чего следует оценить разные варианты.



"Казтрансгаз" внес иск на 180 миллионов в Лондонский арбитражный суд.



"Мы готовы забрать назад иск из арбитражного суда, если грузинская сторона сделает приемлемое для нас предложение"- заявил в разговоре с казахскими СМИ посол Казахстана в Грузии.



"Когда мы вкладывали деньги там, мы должны были с самого же начала предвидеть эти риски. Знаю, мы вложили там большие деньги, но трудно полностью вернуть их назад. Это была рискованная инвестиция, но мы должны вернуть хотя бы значительную часть суммы"- говорит посол.



















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