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SOCAR нарастил экспорт из порта Супса
03.07.2017 19:06
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-июне этого года экспортировала из порта Супса (Черное море, Грузия) 1 315 184 тонн сырой нефти.
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из этих объемов на июнь пришлось 176 139 тонн нефти.
В первом полугодии года SOCAR нарастил объемы экспорта из порта Супса на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.
Сырая нефть транспортируется по Западному экспортному трубопроводу Баку-Супса, посредством которого часть нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" азербайджанского сектора Каспия, выводится на мировые рынки. Трубопровод введен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года, его годовая пропускная способность составляет 7 млн тонн.
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