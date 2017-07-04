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Китайцы заинтересовались добычей нефти в Грузии


04.07.2017   11:38
Китайская компания заинтересовалась добычей нефти в Грузии. Потенциальные инвесторы приняли участие в тендере, объявленном Государственным агентством нефти и газа. В случае если будет представлена дополнительная документация, в том числе банковские гарантии, с ними будет оформлен договор на 25 лет.

По заявлению руководителя Государственного агентства нефти и газа Гоги Татишвили, одна из компаний, China Newstar Energy, является опытным игроком в данной сфере.

Китайские компании планируют работать на лицензионных блоках, находящихся в Самегрело и Имерети. В частности, заявку на V лицензионный блок внес консорциум в составе "West Gulf Petroleum Engineering Company" и "China Newstar Energy"; На лицензионный блок VIA "Джорджия Коалишн Энерджи Лимитед", и "China Newstar Energy"; На VIB лицензионный блок – "Джорджия Коалишн Энерджи Лимитед" и "China Newstar Energy".

В Имерети добычей угольного метана на лицензионном блоке VIC заинтересовалась грузинская "Си-Би-Эм Джорджия"", а поиском и разработкой нефти на лицензионном блоке XIF – "Georgia Oil and Gas" и "Georgia New Ventures".







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