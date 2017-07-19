Туристическая зона на Ингури ГЭС может стать проектом мирового уровня (Видео)

19.07.2017 20:48 Территория, прилегающая к арочной плотине гидроэлектростанции Ингури, станет туристической зоной международного уровня. Об этом сегодня заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который на месте презентовал концепцию нового проекта.



Крупнейшая на Южном Кавказе Ингури ГЭС, расположенная близ поселка Джвари Зугдидского района в Западной Грузии, является уникальным комплексом технического и инженерного сооружения.



Арочная плотина ИнгуриГЭС, общая высота которой составляет 271.5 метров, а длина 728 метров, в 2015 году был присвоен статус памятника культурного наследия с целью развития индустриального наследия Грузии.



Согласно концепции проекта, туристическая инфраструктура плотины Ингури ГЭС будет включать смотровые площадки, канатную дорогу, научный и центр открытий, открытое концертное пространство, судоходную инфраструктуру, самый высокий на плотине лифт в мире – 280 метров, а также несколько экстремальных аттракционов. Туристическая инфраструктура вокруг ИнгуриГЭС будет расположена на площади 157 гектаров.



По предварительным подсчетам, после создания туристической зоны ИнгуриГЭС будут за год посещать около 400 тысяч туристов.



Для обустройства туристической зоны будут работать около 200 местных жителей. Число занятых после работ по инфраструктурному обустройству возрастет до 300 человек.



Инвестиционный размер строительной работы составляет приблизительно 50 миллионов лари (около 21 миллионов долларов), для привлечения которых уже начались переговоры с потенциальными инвесторами.



«Туристический центр ИнгуриГЭС станет визитной карточкой Грузии», — заявил на презентации Квирикашвили.



Он указал на то, что в современном мире огромное внимание уделяется сохранению индустриальных памятников. «Поэтому и мы решили обратить внимание на наш памятник индустрии и сделать из них достопримечательность», — сказал премьер.



Квирикашвили отметил, что аналог туристического центра на ГЭС есть в Калифорнии, на плотине Гувера.



Премьер сообщил, что стратегия развития туристического центра на ГЭС была согласована с ведущей европейской архитектурной компанией и эстонскими специалистами.



Проектировка туристической зоны займет год, для этого правительство выделило более 2 миллионов лари (800 тысяч долларов).



Затем, параллельно с проектировкой, начнутся и строительные работы, которые должны полностью завершиться через пять лет. Проект будет важным примером сотрудничества государства и частного сектора, — сказал Квирикашвили.



Премьер уверен, что после задействования центра регион Самегрело-Земо Сванети станет важным туристическим центром и внесет большой вклад в экономику страны.



Премьер также выразил надежду на то, что превращение ИнгуриГЭС в туристическую зону положительно скажется на улучшении отношений между грузинами и абхазами.



«Сегодня, когда мы стоим так близко к Абхазии, хочу еще раз подтвердить свои уважение и любовь к нашим абхазским братьям. Все должны знать, что нам не все равно, как живут наши абхазские братья и сестры в Сухуми и Гагра, в Гали и в Очамчире, Ткварчели и в Гудаута. Мы хотим протянуть им руку дружбы. Я специально не сказал «еще раз». Потому что уже 25 лет мы ходим по замкнутому кругу и надо раз и навсегда закончить с этим тяжелым наследием, которое мы не должны оставлять нашим потомкам», — сказал Квирикашвили.



Премьер подтвердил, что население Абхазии будет по-прежнему получать электроэнергию, вырабатываемую на ИнгуриГЭС.



«У Грузии всегда была и будет твердая позиция по ИнгуриГЭС – что вырабатываемая на ГЭС энергия должна обеспечивать население, проживающее в Абхазии. Этим жестом сказано многое и это послание нашим абхазским братьям. ИнгуриГЭС может стать примером того, как разорванные войной отношения могут превратиться в сотрудничество вокруг общего интереса. Мы должны преодолеть страх, стереотипы, которые часто мешают процессу примирения. Мы должны открыть дорогу конструктивному диалогу и сотрудничеству. Я надеюсь, что новый туристический центр станет местом для встречи нашей молодежи, которой мы дадим шанс самим подумать и сделать выводы», — подчеркнул Квирикашвили.







Новости-Грузия















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

