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Первый поезд по Баку-Тбилиси-Карс пустят в сентябре


20.07.2017   20:41
Первый рейс по железнодорожному коридору Баку-Тбилиси-Карс (БТК) будет осуществлен в сентябре 2017 года, сообщает Milliyet со ссылкой на министра транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмета Арслана.

А.Арслан в среду принял участие в церемонии пуска тестового поезда из Турции по железной дороге БТК.

«Первый рейс по данному международному маршруту будет осуществлен в сентябре текущего года. Грузы могут отправляться из Китая до Лондона», - отметил министр.

При этом он сообщил, что по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс потенциально можно будет перевозить 34-35 млн тонн грузов в год.

«На начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов. Наша же среднесрочная цель выйти на уровень перевозки 20-22 млн тонн грузов в год по этому коридору», - заявил А.Арслан.






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