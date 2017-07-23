В Сно открылась гостиница, построенная на пожертвования прихожан церкви

23.07.2017 19:54 На родине Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго – в ущелье Сно, открылась гостиница, построенная на пожертвования прихожан церкви.



Как говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Грузии, прибыль от отеля пойдет на развитие села Сно. 34-местная гостиница открылась на территории Центра культуры и духовности имени Шиолы Гудушаури.



На церемонии открытия объекта присутствовал Илия Второй, премьер Георгий Квирикашвили, президент Георгий Маргвелашвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе и другие официальные лица.





Обращаясь к собравшимся, Илия Второй напомнил о значимости места, где открылась гостиница. «Мы находимся в очень важном регионе, это ущелье Сно, которое защищает Грузию с севера», — сказал он.



Католикос-Патриарх всея Грузии добавил, что гостиница была построен не из-за стремления к материальной выгоде. Илия Второй считает, что подобные объекты должны открываться по всей стране.



«Это гостиница построена для того, чтобы вы увидели и повторили в других регионах. Мы не должны думать о том, кто нам поможет, кто нам что даст. Мы должны думать о том, что сделаем, что дадим родине. Я показал пример этого», — заявил Илия Второй.

















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