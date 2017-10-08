В рамках ГУАМ будет создана свободная экономическая зона

08.10.2017 20:48 Готовятся документы по созданию свободной экономической зоны в рамках ГУАМ. Об этом, выступая на заседании СМИД ГУАМ в Тбилиси, заявил министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе.



«До конца года ожидаются определенные подвижки в этом направлении», - сказал Джанелидзе в своем выступлении.



Он также коснулся неурегулированных конфликтов на пространстве ГУАМ.



«Неурегулированные конфликты на территории стран-участниц ГУАМ должны быть решены на основе норм международного права и территориальной целостности»,- заявил глава грузинского МИД.



По его словам, эти конфликты являются основной проблемой стран ГУАМ и угрозой региональной безопасности.



«Страны ГУАМ смогли сформировать организацию как надежного партнера в мире. Хотя в течение минувших 20 лет страны ГУАМ столкнулись с трудностями в политической и экономическом сотрудничестве, но наши связи продолжаются. Каждый успех требует продолжительных усилий. Верю, что ГУАМ продолжит трансформацию в сильную организацию», - подчеркнул он.















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