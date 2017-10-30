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Глава МИД Грузии: «БТК – новый мост, объединяющий Европу и Азию»
30.10.2017 12:57
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс является мостом, связующим Европу и Азию – заявил вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.
По его же словам, этот проект важен для всего региона.
"Этот проект является чрезвычайно значимым как для нашей страны, так и для региона в широком понимании, для Южного Кавказа и Центральной Азии. Это мост, связующий Европу и Азию. Мы активно включены в максимальное проявление роли Грузии в данном контексте, и это является большим успехом, это проект, который ориентирован на развитие, экономическое продвижение, новые возможности, мир и стабильность"- заявил Михаил Джанелидзе.
Сегодня в Азербайджане состоится церемония официального открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. По приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева на мероприятии будет присутствовать премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. В церемонии примут участие также президенты Турции и Казахстана, и премьер-министр Узбекистана.
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