Торгово-промышленная палата Грузии создаст альянс в столице Китая

13.11.2017 11:57 Торгово-промышленная палата Грузии становится основателем международной со-инкубации шелкового пути (ICI). Создание альянса планируется 27 ноября 2017 года в столице Китая, и его главной целью будет углубление сотрудничества между странами шелкового пути в сфере научных и технологических инноваций.



"Включение Грузии в проект дает грузинским компаниям возможность найти поддержку при желании начать деятельность в странах шелкового пути. Альянс будет основан по финансовому содействию пекинского муниципалитета, что автоматически подразумевает поддержку муниципального правительства Пекина в таких случаях. У грузинских компаний будет возможность получить финансовую инвестицию китайской стороны.



Идея ICI подразумевает масштабный бизнес инкубатор, поэтому у него будет прямой доступ к китайским компаниям, что сделает более эффективным коммуникацию между грузинским и китайским бизнес сектором. Для того чтобы включится в проект, грузинским компаниям должна дать рекомендацию торгово-промышленная палата Грузии"- говорится в информации торгово-промышленной палаты.



Основными учредителями альянса являются комиссия науки и технологий муниципалитета Пекина, и Совет содействия международной торговле Китая. Включаясь в проект, торгово-промышленная палата Грузии автоматически становится членом альянса.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

