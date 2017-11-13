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Торгово-промышленная палата Грузии создаст альянс в столице Китая


13.11.2017   11:57
Торгово-промышленная палата Грузии становится основателем международной со-инкубации шелкового пути (ICI). Создание альянса планируется 27 ноября 2017 года в столице Китая, и его главной целью будет углубление сотрудничества между странами шелкового пути в сфере научных и технологических инноваций.

"Включение Грузии в проект дает грузинским компаниям возможность найти поддержку при желании начать деятельность в странах шелкового пути. Альянс будет основан по финансовому содействию пекинского муниципалитета, что автоматически подразумевает поддержку муниципального правительства Пекина в таких случаях. У грузинских компаний будет возможность получить финансовую инвестицию китайской стороны.

Идея ICI подразумевает масштабный бизнес инкубатор, поэтому у него будет прямой доступ к китайским компаниям, что сделает более эффективным коммуникацию между грузинским и китайским бизнес сектором. Для того чтобы включится в проект, грузинским компаниям должна дать рекомендацию торгово-промышленная палата Грузии"- говорится в информации торгово-промышленной палаты.

Основными учредителями альянса являются комиссия науки и технологий муниципалитета Пекина, и Совет содействия международной торговле Китая. Включаясь в проект, торгово-промышленная палата Грузии автоматически становится членом альянса.






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