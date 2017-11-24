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Министр финансов планирует «важные качественные изменения»


24.11.2017   13:48
По словам министра финансов Мамуки Бахтадзе, в 2018 году помимо реформ, планируются значительные изменения в качественной части, подразумевающие улучшение уже существующих процессов.

"Помимо реформ в 2018 году мы планируем очень важные изменения в качественной части, чтобы уже существующие процессы были более совершенными и современными"- заявил министр финансов Мамука Бахтадзе на встрече с Ассоциацией работодателей Грузии.

По его словам, особый интерес бизнеса вызвала реформа, планирующаяся в 2018 году, и касающаяся внедрения системы автоматизированного возвращения НДС.

"Этот вопрос очень актуальный для каждого предпринимателя и я рад, что мы получили положительную обратную связь в данном направлении. Кроме того, на встрече мы рассмотрели и другие темы, которые нуждаются в усовершенствовании и развитии. Мы получили конкретные предложения, какие процессы можно улучшить, например, в части таможни, которые, конечно же, Министерство финансов учтет"- заявил Мамука Бахтадзе.

Элгуджа Меладзе, как президент Ассоциации работодателей, отметил, что пакет представленных изменений приемлем для бизнесобъединения. Особенно важным является вопрос возвращения излишек НДС.

"Сроки, которые были названы, будут способствовать тому, чтобы средства были направлены на инвестиции, и развитие компаний"- заявил он.

Встреча, проведенная с Ассоциацией работодателей Грузии, шла в интерактивном режиме, и на ней присутствовали более чем 100 членов бизнес объединения.







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