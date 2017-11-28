Лидерство Грузии в регионе будет способствовать нашему экономическому развитию - Гройсман

28.11.2017 15:05 На проходящем в Тбилиси «Форума Шелкового пути» премьер-министр Украины Владимир Гройсман коснулся значимости сотрудничества Грузии и Украины. Он отметил, что проведение «Форума Шелкового пути» служит улучшению связей между Европой и Азией.



«Мы рады успеху Грузии и я уверен, что ваше лидерство в регионе будет способствовать нашему экономическому развитию», - заявил премьер Украины.



Премьер-министр Украины также коснулся содействия паромным перевозкам в Черноморском регионе.

«Мы планируем до 60% сократить тарифы на паромные перевозки. Наша цель, чтобы эта сфера стала конкурентоспособной», - заявил Владимир Гройсман.



Премьер-министр Украины также подчеркнул вопрос развития коридора между Востоком и Западом.

«Между Азией и Европой, а также в направлении стран Балтии существуют серьезные связывающие направления. С точки зрения этих коридоров, Украина может быть довольно надежным партнером. Я хотел бы сказать именно о том, что сказал г-н Квирикашвили, что мы можем создать объединение: Грузия – Азербайджан - Украина, используя железнодорожное и паромное сообщение», - отметил Владимир Гройсман.



28-29 ноября в Тбилиси проходит второй по счету Форум Шелкового пути, в котором примут участие до 2 000 делегатов из более 60-ти стран мира. В том числе, 1 100 – представляют частный сектор. Отметим, что в форуме примут участие более 500 иностранных компаний.



Форум, организованный Министерством экономики и устойчивого развития Грузии, проводится под патронажем премьер-министра Грузии.















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